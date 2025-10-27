إعلان

وزير الصحة يبحث في السعودية دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

أحمد جمعة عسكر

04:13 م 27/10/2025

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

كتب- أحمد جمعة:
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع ممثلي شركة "E-Health" المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، وشركة "Rain Stella" للتكنولوجيا، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وبحسب بيان، يأتي الاجتماع على هامش فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي يُقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي، بما يضمن تحقيق العدالة الصحية ووصول خدمات ذات جودة عالية لمستحقيها. كما تناول آليات تحسين كفاءة وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ودمجها مع المنصة الوطنية للصحة الرقمية؛ لضمان جاهزية النظام وتسهيل تبادل البيانات الصحية.


وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش آليات العمل المشترك لرفع الجودة العامة للخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مبادرات التحول الرقمي والعمليات المعتمدة على البيانات، مع التركيز على سبل التعاون في إدارة خدمات التأمين الصحي عبر حلول تكنولوجية متقدمة.


يُعد ملتقى الصحة العالمي أكبر تجمع عالمي لقطاع الأعمال والابتكار في الرعاية الصحية، حيث يجمع قادة العالم وصناع القرار والمبتكرين والمستثمرين من أكثر من 100 دولة؛ لمناقشة أحدث التوجهات في التحول الرقمي للصحة، والذكاء الاصطناعي، واستدامة النظم الصحية.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة تحول الرقمي

