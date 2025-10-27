حالة الطقس غدًا.. شبورة وسحب وأجواء خريفية



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.



وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يسود غدًا طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب البلاد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.



وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الثلاثاء على عدد من المناطق، فتكون على النحو التالي:



- القاهرة والوجه البحري: 28-29.

- السواحل الشمالية: 27-29.

- شمال الصعيد: 29-30.

- جنوب الصعيد: 34-35.



وأشارت الهيئة، إلى وجود شبورة مائية من (4-9) صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.



كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



