مصدر: تكثيف تجارب التشغيل التجريبي للمونوريل تمهيدًا لافتتاحه

كشف مصدر مسؤول بمشروع المونوريل، آخر الاستعدادات الخاصة بأعمال التشغيل التجريبي لخط مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية".

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إنه يتم تكثيف التشغيل التجريبي لقطارات المونوريل خلال الفترة الحالية قبل التشغيل الرسمي أمام الركاب.

وأضاف المصدر، أن من المتوقع بدء التشغيل الرسمي لمونوريل شرق النيل خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشار المصدر، إلى أنه تم إجراء أعمال اختبارات سحب الدخان وأنظمة الحريق في بعض المحطات، خلال الفترة الماضية، على أن يتم الانتهاء من اختبار أنظمة جميع المحطات قبل بدء التشغيل الفعلي أمام الجمهور.

