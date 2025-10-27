

أجرى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الإثنين، جولة مفاجئة في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لمتابعة سير العمل والاطلاع على خطط التطوير الجارية.



وتفقد الوزير، خلال الجولة، بحسب بيان الوزارة، الاثنين عددًا من الأقسام التدريبية، ووقف على أعمال تطوير المسرح التابع للمركز، تمهيدًا لتحويله إلى منارة للتدريب والتثقيف في مجالات السلامة والصحة المهنية، بما يواكب أحدث المعايير الدولية.



وأكد الوزير أن المركز يمثل أحد أهم أذرع الوزارة في تعزيز ثقافة الوقاية وتهيئة بيئة عمل آمنة، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية وتجهيزات التدريب يأتي ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.



وشدد جبران، على أن الوزارة تعمل على تحديث المناهج التدريبية ورفع كفاءة المدربين، بما يتوافق مع المعايير الدولية، موضحًا أن المسرح الجاري تطويره سيستخدم في عقد ندوات وورش تفاعلية وعروض توعوية موجهة للعاملين وأصحاب الأعمال.



واستمع الوزير خلال الجولة إلى شرح من مسؤولي المركز حول البرامج التدريبية القائمة وخطط التوسع في تقديم الدورات المتخصصة لمختلف القطاعات، موجّهًا بضرورة تسريع وتيرة التطوير واستحداث أدوات تدريب حديثة تعتمد على التكنولوجيا والمحاكاة الواقعية لمخاطر بيئة العمل.



وأكد على أن المركز سيظل نموذجًا يحتذى به في تطبيق معايير السلامة المهنية ونشر الوعي الوقائي، مشددًا على اهتمام الوزارة بتأهيل العمالة المصرية وضمان سلامتهم في مواقع العمل داخل مصر وخارجها.



اقرأ أيضًا:



تقنيات تُجسّد روح المقبرة الأصلية.. تفاصيل جديدة عن قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير









طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق









5 قرارات لحل أزمة نقص "بنج الأسنان".. التوزيع بنظام "الكوتة الأسبوعية"





