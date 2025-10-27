8 أخطاء تلتهم رصيد شحن عداد الكهرباء الكارت.. تعرف عليها

كتب- محمد صلاح:

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن 8 أخطاء يقوم بها المشتركون تجعل رصيد شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع، سواء أكانت ذكية أم كودية، ينفد سريعًا.

أخطاء عرضتها الشركة القابضة لكهرباء مصر

وجاءت الأخطاء التي عرضتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لمستخدمي العدادات التي يتم شحنها عبر الكروت؛ سواء أكانت كودية أم ذكية، عبر المنشور، كالتالي:

1- عدم الاعتماد على اللمبات الليد في إضاءة المنازل.

2- ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترات زمنية طويلة.

3- عدم إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل التكييف.

4- عدم إغلاق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بنحو 15 دقيقة.

5- ترك فيشة الأجهزة الكهربائية بالكهرباء بعد غلقها.

6- تشغيل السخان الكهربائي قبل مدة زمنية كبيرة من الاستخدام.

7- عدم الاهتمام بصيانة المصاعد؛ لأنها تستهلك الكهرباء بشكل كبير.

8- عدم استخدام غسالة الأطباق بكامل حمولتها، فعند تشغيلها على كميات صغيرة يؤدي ذلك إلى تشغيلها عدة دورات متتالية.

العداد يصدر إنذارات بـ10 جنيهات رصيد

وطالبت الشركة المشتركين بضرورة التأكد من وجود رصيد كافٍ لتجنب انقطاع التيار المفاجئ، مشيرةً إلى أن العدادات مزودة بنظام إنذار واضح:

الإنذار الأول: يعطي العداد إنذارًا مرئيًّا عندما يصل الرصيد إلى 10 جنيهات، إذ تبدأ لمبة الرصيد (القصوى على اليمين) في إعطاء لون أحمر.

الإنذار الثاني (بعد الانقطاع): إذا انقطعت الكهرباء فجأة؛ يمكن وضع الكارت في العداد دون شحن ليعمل بشكل مؤقت حتى يتمكّن المشترك من إعادة الشحن.