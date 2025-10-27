رياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الساعات المقبلة أجواءً خريفية مائلة للحرارة على أغلب الأنحاء، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تعمل على حجب جزئي لأشعة الشمس وتساعد في تلطيف الأجواء.

وأوضحت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 29 درجة مئوية، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

وأشارت إلى أن طقس الساعات المقبلة يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وبينت أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.