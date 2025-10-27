شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات بـ11 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات بـ11 مليار دولار.

وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش فعاليات احتفالية كبرى بمحافظة السويس، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، إن الدولة تجني حاليا ثمار التنمية الشاملة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن الشبورة المائية تتكون أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مطور: خفض فائدة التمويل العقاري ضرورة لإنعاش السوق.. ومدد السداد الطويلة تهدد سيولة المطورين

طالب المهندس محمد إدريس، نائب عضو جمعية المستثمرين ورئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس للتطوير العقاري، بضرورة خفض سعر الفائدة على التمويل العقاري الممنوح للعملاء وذلك لتمويل الراغبين فى الحصول على وحدات عقارية من شركات القطاع الخاص خارج إطار مبادرة البنك المركزي بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل ودعم قدرتهم على تملك وحدات سكنية، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

المرشدين السياحيين: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي يؤكد ريادة مصر الثقافية

أكد وليد البطوطي، عضو الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا استثنائيًا يتجاوز كونه مجرد افتتاح لمتحف عادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة": "الحدث هو حدث ثقافي من الدرجة الأولى على مستوى الكرة الأرضية، وليس على مستوى مصر فقط".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا