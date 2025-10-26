أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تنفذ استعدادات غير مسبوقة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثل أهم حدث ثقافي على مستوى العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "العالم كله سيحتفل مع مصر بهذا الحدث العظيم".

وأضاف محافظ القاهرة أن الاستعدادات شملت جميع الطرق المؤدية من المطار حتى منطقة الهرم، موضحًا أن مطار القاهرة وطريق المطار وطريق العروبة وصلاح سالم والاتجاه للدائري، كل الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير تشهد تنسيقًا كاملًا مع محافظة الجيزة".

وتابع قائلاً: "قمنا بتركيب لوحات إعلامية في أماكن كثيرة على طول الطريق والدائري، كما وضعنا شعار الافتتاح على أتوبيسات هيئة النقل العام"، مشيرًا إلى تركيب شاشات عرض في الميادين ومراكز الشباب والرياضة لبث فعاليات الافتتاح.

وأشار المحافظ إلى جهود تحسين الهوية البصرية، قائلاً: "عملنا على تحسين الهوية البصرية للعقارات في محيط الدائري المؤدي إلى المتحف، حيث تم طلاء الواجهات برسومات الآثار الفرعونية وإضافة لمسة جمالية على المباني لظهور مصر في صورة مشرفة أمام العالم.

وعن حركة المرور يوم الافتتاح، أكد المحافظ، أن هناك أكثر من مسار من القاهرة للربط مع محافظة الجيزة، ونعمل على تنسيق كامل لجميع هذه المسارات لضمان سلاسة الحركة خلال يوم الافتتاح التاريخي.