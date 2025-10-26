طالب الإعلامي عمرو أديب بإجراء إصلاح ديمقراطي حقيقي في العملية الانتخابية، معتبرًا أن الانتخابات الحالية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية والتعددية السياسية.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لابد أن تكون هذه الانتخابات آخر انتخابات بهذا الشكل"، مؤكدًا أن ما يحدث قانوني ولكن يغيب عنه جوهر الديمقراطية.

وأضاف أديب: "أين المنافسة؟ أين البرامج؟ أين الانتخابات الحقيقية؟"، مشيراً إلى أن معظم الدوائر الانتخابية "محسومة مسبقًا"، قائلاً: "هي قايمة واحدة وحيدة هتكسب، وباقي 200 مرشح منهم 40 فقط في كذا دائرة ممكن يكون فيها بعض المناوشات ولكنها أيضًا شبه محسومة".

ولفت مقدم "الحكاية"، إلى ضعف الحياة الحزبية الحقيقية في مصر، متسائلاً: "أين المعارضة؟.. الأحزاب الموجودة لا تسعى فعليًا للحكم، موضحًا: "الفرق الوحيد بين الحزب وأي تنظيم زي النوادي أنه الكيان الوحيد الذي يسعى للحكم، يريد أن يحكم".

ودعا أديب، لبدء حراك سياسي حقيقي، قائلاً: "أنا أعلم أن هناك حراك سياسي وممكن ياخد وقت، فليبدأ.. سيبوا الناس تطلع، خلوا الأحزاب تتحرك، اعملوا كوادر سياسية".

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن الظروف الحالية تسمح ببدء تحول ديمقراطي حقيقي بعد أن أصبحت البلاد في وضع أكثر استقراراً.