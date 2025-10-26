كتب- محمد شاكر:

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة في العالم كله، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة.

ويتساءل الكثيرون هل يمكن أن يتم تحريك أسعار تذاكر دخول المتحف بعد حفل الافتتاح أم أنها ستظل ثابتة؟

الدكتور أحمد غنيم المدير التنفيذي للمتحف، أكد في تصريحات تليفزيونية له أن أسعار التذاكر ستظل ثابتة بالنسبة للمصريين بينما سيتم تحريك تذاكر الأجانب بنسبة ٥ دولار للتذكرة نظرا لإضافة قاعة توت عنخ آمون أمام الزوار وهو ما يعني إضافة قوية لإمكانيات المتحف، مشيراً إلى أن هذه الزيادة رمزية بينما إضافة قاعة توت عنخ آمون أمر مبهر.

وفيما يلي ننشر أسعار دخول المتحف المتعارف عليها قبل الافتتاح الرسمي:

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير:

- للمصريين:

- البالغين: 200 جنيه.

- الطلاب: 100 جنيه.

- الأطفال: 100 جنيه.

- كبار السن: 100 جنيه.

- للعرب والأجانب:

- البالغين: 1200 جنيه.

- الطلاب: 600 جنيه.

- الأطفال: 600 جنيه.

- للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

- البالغين: 600 جنيه.

- الطلاب: 300 جنيه.

- الأطفال: 300 جنيه.

المتحف المصري الكبير..

يعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حدثًا تاريخيًا وثقافيًا ضخمًا، ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، يأتي في وقت مفصلي من تاريخ المنطقة، وله دلالة واضحة، على توجه مصر للبناء والتنمية والحضارة حتى في أصعب الأوقات.

ويأتي المتحف بمثابة الهرم الرابع، وأكبر متحف في العالم مُخصَّص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، كما أنه يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، بينها كنوز توت عنخ آمون والمومياوات الملكية، مما يجعله نافذة فريدة لفهم عظمة التاريخ المصري، وصرحًا عالميًا يجذب الملايين من السياح والباحثين.

كما أن المتحف يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال تنشيط السياحة الثقافية، التي تُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، ومن المتوقع أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات في المنطقة المحيطة، مثل الفنادق والخدمات السياحية.