كتب- نشأت علي:

أكد النائب سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن اختياره ضمن هيئة مكتب اللجنة يمثل مسؤولية وطنية تجاه شباب مصر، الذين يُعدّون ركيزة أساسية في بناء المستقبل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في دعم مبادرات الشباب وتطوير المنظومة الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتعزيز دوره في التنمية الشاملة.

وقال "زاهر"، في أول تصريح له بعد انتخابه، إن اللجنة ستعمل على توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تمكين الشباب ودعم طاقاتهم في ميادين الرياضة والعمل المجتمعي وريادة الأعمال، مضيفًا: "الشباب المصري يمتلك قدرات استثنائية، وما تحتاجه هذه الطاقات هو بيئة داعمة تفتح أمامها الأفق للمشاركة والتأثير."

وأشار وكيل اللجنة إلى أن الرياضة أصبحت أحد أهم أدوات القوة الناعمة المصرية، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية الرياضية في المحافظات، وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة، ودعم برامج اكتشاف الموهوبين، ستكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

وشدد زاهر على أن اللجنة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والاتحادات والأندية لوضع استراتيجية متكاملة تضمن استدامة التطوير في المجال الرياضي، مع التركيز على تأهيل القيادات الشابة وتطوير الأداء الإداري والفني داخل المؤسسات الرياضية.

وتابع "تمكين الشباب أولوية وطنية.. ونسعى لرياضية عالمية تليق بمصر.. نملك شبابًا هو ثروة الوطن الحقيقية، وعلينا أن نوفر له الفرصة والمساحة والإمكانيات ليكون شريكًا فاعلًا في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية."