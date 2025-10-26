أكد وليد البطوطي، عضو الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا استثنائيًا يتجاوز كونه مجرد افتتاح لمتحف عادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة": "الحدث هو حدث ثقافي من الدرجة الأولى على مستوى الكرة الأرضية، وليس على مستوى مصر فقط".

ولفت إلى أن نجاح مصر في استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة واستقبال قادة العالم يؤكد الدور المحوري لمصر على الساحة الدولية، معتبراً أن "الرئيس السيسي يمثل قوة ناعمة مؤثرة تحظى باحترام العالم أجمع".

واختتم البطوطي حديثه بالإشارة إلى أن "مصر ستشهد خلال الفترة القادمة اكتشافات أثرية جديدة سيتم الإعلان عنها نهاية الشهر"، متوقعاً أن تشهد احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير حضوراً عالمياً كبيراً يليق بمكانة مصر الحضارية والتاريخية.

وأضاف البطوطي أن التطوير الشامل للبنية التحتية السياحية في مختلف أنحاء مصر يدل على الاهتمام الشامل بجميع المحافظات، وقال: "الاهتمام لم يعد يقتصر على القاهرة والإسكندرية فقط، بل امتد من أبو سمبل في أقصى الجنوب إلى شمال مصر".