قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات بـ11 مليار دولار.

وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش فعاليات احتفالية كبرى بمحافظة السويس، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، إن الدولة تجني حاليا ثمار التنمية الشاملة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وتابع: الدولة نفذت رؤية القيادة السياسية بشأن تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي حتى يتمتع المواطن بأعلى جودة من الخدمات الصحية.

وأكد أن الدولة تتبنى منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.