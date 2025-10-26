إعلان

مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات بـ11 مليار دولار

كتب : محمد عبدالناصر

05:46 م 26/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات بـ11 مليار دولار.

وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش فعاليات احتفالية كبرى بمحافظة السويس، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، إن الدولة تجني حاليا ثمار التنمية الشاملة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وتابع: الدولة نفذت رؤية القيادة السياسية بشأن تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي حتى يتمتع المواطن بأعلى جودة من الخدمات الصحية.

وأكد أن الدولة تتبنى منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس احتفالية كبرى بمحافظة السويس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي