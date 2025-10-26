إعلان

بعد استغاثة والدها.. نقل طالبة تُعاني "أنيميا البحر المتوسط" لمدرسة قريبة من سكنها

كتب : محمد نصار

02:05 م 26/10/2025

الدكتور إبراهيم صابر

تلقت محافظة القاهرة استغاثة من المواطن "م. م"، ولي أمر طالبة بمرحلة رياض الأطفال تعاني من أنيميا البحر المتوسط، وتم إلحاقها بمدرسة تبعد عن محل سكنها مما يسبب لها مضاعفات صحية.

وقد وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مديرية التربية والتعليم، باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطالبة إلى مدرسة قريبة من محل سكنها مراعاة لظروفها الصحية وحرصًا على انتظام الطالبة بالعملية التعليمية.

