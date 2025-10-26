إعلان

صور.. تحسين الهوية البصرية على الدائري استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير

كتب : محمد نصار

01:35 م 26/10/2025
كتب- محمد نصار:

تفقد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأعمال النهائية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري في إطار خطة الدولة لإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية له استعدادًا لافتتاحه.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمي لهذا الصرح العظيم حيث يجرى الانتهاء من تركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة التي تبين تاريخ القاهرة على مر العصور على طول الطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كم من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، تمت بالتعاون مع جامعة عين شمس، وتضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـBRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بالحدث العالمي لافتتاح المتحف الكبير.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على إبراز الوجه الجمالي للمناطق والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير بما يليق بمكانة المتحف كأكبر مشروع ثقافي يتم إقامته في العالم.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة المتحف المصري الكبير الطريق الدائري افتتاح المتحف المصري الكبير

