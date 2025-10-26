إعلان

النائب فهمى عبد الرؤوف يؤدى اليمين الدستورية عضو بمجلس الشيوخ

كتب : نشأت علي

12:20 م 26/10/2025

النائب عبد الرؤوف فهمي

أدى النائب فهمي عبد الرؤوف فهمي، اليمين الدستورية عضوا في مجلس الشيوخ.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي من المقرر أن تشهد إعلان تشكيل اللجان النوعية.


وافتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، استعدادا لاعتماد تشكيل اللجان النوعية الـ14.


وتشهد الجلسة العامة الأولى اليوم، قبل فتح باب الانتخابات، الدعوة لتقديم الاعتراضات والاقتراحات على تشكيل القوائم.


وعقب التشكيل النهائي لقوائم اللجان النوعية، يتم الدعوة لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "رئيس - وكيلين - أمينا للسر".

النائب فهمي عبد الرؤوف مجلس الشيوخ اليمين الدستورية

