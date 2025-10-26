كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا جديدًا مع شركة الجوهري للمقاولات، لتنفيذ مشروع ربط محطة محولات الضبعة النووية بالشبكة القومية للكهرباء، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتوسيع استخدامات الكهرباء النووية في مصر.

وبحسب بيان، جاء التوقيع بحضور المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس حاتم الجوهري رئيس مجلس إدارة شركة الجوهري، والمهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق، وذلك بتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويتضمن العقد تنفيذ مشروع فتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة رباعي الموصل (برج العرب/شرق مطروح) دخول وخروج على محطة محولات الضبعة النووية بطول نحو 256 كيلومترًا، بنظام تسليم مفتاح.

ويستهدف المشروع ربط محطة الضبعة النووية بالشبكة القومية لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتعزيز كفاءة منظومة النقل، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للطاقة ومواكبة رؤية مصر 2030.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال ثمانية أشهر من تاريخ التعاقد، ويتبع المشروع منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

وأكدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء التزامها بتنفيذ مشروعات التطوير والتوسعة في شبكات النقل على مستوى الجمهورية، دعمًا لمشروعات الدولة القومية، وتأكيدًا لدورها في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة الكهربائية.