صور.. حملة لتنظيف شاطئ سيد درويش بالأنفوشي



نظمت وزارة البيئة، من خلال فرعها الإقليمي بالإسكندرية، حملة تنظيف شواطئ تم خلالها تنظيف شاطئ سيد درويش (لذوي الاحتياجات الخاصة) بمنطقة بالأنفوشي بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وإدارة السياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، وبحضور نائب رئيس الجامعة وعدد من قيادات فرع الإسكندرية ومسؤولي المحافظة.



وأوضحت الدكتورة منال عوض، القائمة بأعمال وزير البيئة، أن الحملة تأتي ضمن استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الـ24 للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث COP 24 (اتفاقية برشلونة)، حيث تهدف الحملة إلى الحد من المخلفات وخاصة البلاستيك أحادي الاستخدام ورفع الوعي لدى الجمهور بأخطار تلك المخلفات على البيئة البحرية.



وقد شارك في فعاليات الحملة حوالي 100 طالب وطالبة من رواد البيئة بجامعة الإسكندرية وهو ماي عكس مدى وعي الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردنا الطبيعية من أجل الحد من التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.



اقرأ أيضًا:



حالة الطقس اليوم.. أجواء خريفية ونشاط للرياح وسحب منخفضة







بعد اعتذار مرشح.. كيف نظم القانون تعديل مرشحي القائمة بانتخابات النواب؟







موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 وخطوات ضبط الساعة



