لزقة النمر.. تحذير رسمي من عبوات مغشوشة لأشهر مسكن للآلام

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرًا رسمياً من عبوات مُقلدة ومغشوشة من "لزقة النمر" والتي تعد من أشهر علاجات الشد العضلي وآلام الظهر.



تفصيلياً، حذرت هيئة الدواء في منشور حمل رقم 78 لسنة 2025، من عبوات مقلدة من "لزقة النمر" للتشغيلة رقم "3645054" من إنتاج شركة الإسكندرية للأدوية.



وأوضحت الهيئة أن التحذير يأتي طبقًا لإفادة الشركة بشأن وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور، موجهة بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد.



ووجهت تنبيهًا للمستهلكين، بأنه في حالة الشك في عبوة الدواء، يُرجى الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن (15301)، أو من خلال إرسال الصور على الرابط الإلكتروني المخصص للتأكد من صحة عبوة المستحضر.



أكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه يختص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول هذه المستحضر بشكل عام.