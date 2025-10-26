حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء خريفية وأمطار على مناطق متفرقة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأضافت الهيئة: يسود اليوم طقس خريفي على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 30 درجة.

