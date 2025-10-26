رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون مع وكالة الأدوية الإسبانية

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، اجتماعًا مع وفد وكالة الأدوية الإسبانية (AEMPS) برئاسة الدكتورة ماريا خيسوس لاماس، المدير التنفيذي للوكالة، ضمن جدول أعمال مشاركة الهيئة في قمة منظمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA) لعام 2025، المنعقدة في العاصمة الهولندية أمستردام.

وبحسب بيان، تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات التنظيمية والعلمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التيقظ الدوائي، ونظم التسجيل والترخيص، والممارسات الجيدة للتصنيع والتوزيع، ودعم الرقابة المختبرية، بما يعزز من كفاءة منظومة الدواء وسلامة وجودة المستحضرات المتداولة في الأسواق، وفق بيان اليوم.

كما ناقش الجانبان آليات تعزيز قنوات التواصل الفني والتبادل المعلوماتي بين الجانبين، واتفقا على تفعيل التواصل الفني المنتظم من خلال نقاط اتصال محددة، بما يتيح تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات التنظيمية.

كما تم بحث إمكانية عقد ورش عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة لبحث أفضل الممارسات التنظيمية المتبعة على المستويين الإقليمي والدولي.

شارك في اللقاء من جانب وكالة الأدوية الإسبانية شارك كل من أنطونيو لوبيز، نائب المدير، والسيدة جوليا كارو باري، رئيسة إدارة الشؤون الدولية، والدكتورة كارمن جاليجو، مسؤولة التيقظ الدوائي.

وتُعد إسبانيا من الدول الأوروبية الرائدة في مجال الرقابة الدوائية وتطوير النظم التنظيمية، وتمتلك وكالة الأدوية الإسبانية خبرة متميزة في مجالات التفتيش، والتيقظ الدوائي، وضمان جودة المستحضرات، على المستويين الأوروبي والعالمي.

يأتي اللقاء في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات التنظيمية والعلمية مع الهيئات المرجعية العالمية، بما يدعم مسيرتها نحو التميز المؤسسي والاعتماد كسلطة تنظيمية مدرجة من منظمة الصحة العالمية (WLA)، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كمرجعية إقليمية رائدة في مجال الرقابة الدوائية وضمان جودة الدواء