بعد اعتذار مرشح.. كيف نظم القانون تعديل مرشحي القائمة بانتخابات النواب؟

أعلن الدكتور محمد ربيع ناصر خليفة رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، في بيان رسمي الاعتذار عن عدم الاستمرار في سباق انتخابات مجلس النواب المقبل وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها.

ونظم قانون مجلس النواب، الموقف في حال اعتذار أي مرشح من القائمة في المواعيد المحددة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة 20 من قانون مجلس النواب على أن لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

