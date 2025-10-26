شبورة مائية وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 26 أكتوبر وحتى الجمعة 31 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.



وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.



وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية من 9:4 صباحا على الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق يوم الإثنين 27 أكتوبر.



وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.