بعد واقعة ضرب المستأجر المسن.. تعرف على حالات إنهاء عقد الإيجار القديم

كتب- عمرو صالح:

أثارت واقعة الاعتداء على مسن السويس حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قامت ابنة المسن رحمة غريب بنشر مقطع فديو ظهر فيه مالك عقار يصفع والدها وسط الشارع وذلك رغبة في استرداد الوحدة المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بالرغم من أن الحكومة أعطت مهلة 7 سنوات للإخلاء ووفرت كل السبل للتعويض لكلا الطرفين.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية حالات فسخ عقد الإيجار القديم وفقا للقانون المعمول به حاليا:

1- غلق الوحدة لمدة 3 سنوات دون استخدام فعلي أو مبرر مشروع:

- شرط أن يُثبت المالك ذلك قانونيًا من خلال محضر رسمي أو إثبات انقطاع الخدمات.



2- استخدام الشقة في أنشطة مخالفة للقانون أو الإضرار بالمبنى:

- مثل تحويلها لمصنع، أو مزاولة نشاط غير قانوني، أو التسبب في تهالك العقار.



3. تأجير الشقة من الباطن دون موافقة المالك:

- ويُعتبر ذلك تعديًا على الحق الأصلي ويمنح المالك حق الإخلاء الفوري.



4. وفاة المستأجر الأصلي مع عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى مقيمين معه وقت الوفاة: - لا يُمد العقد قانونيًا، ويُعاد العقار للمالك.



5. الامتناع عن دفع الإيجار لفترة تتجاوز 3 أشهر متصلة دون مبرر رغم التنبيه القانوني والإنذارات الرسمية.

وأوضح القانون أن الإخلاء يتم عبر إجراءات قانونية منظمة أمام القضاء وفي بعض الحالات، قد يُصدر الحكم بالإخلاء خلال فترة وجيزة إذا كانت المستندات واضحة.

اقرأ أيضا:

أجواء خريفية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة



بيان عاجل لوزارة الري بشأن ارتفاع مناسيب المياه بمناطق على مجرى النيل



5 آلاف عام حضارة.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الكبير قبل افتتاحه



الصحة: غلق مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة بـ 3 محافظات



