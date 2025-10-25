نجيب ساويرس يدافع عن محمد صلاح: عندنا تطرف في التقييم

دافع رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن اللاعب محمد صلاح، مؤكدًا أن صلاح سيظل أيقونة كرة القدم رغم أي انتقادات.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، قال ساويرس: "يجب أن ندرك أن محمد صلاح سيظل أيقونة بغض النظر عن أي هجوم يتعرض له"، معبرًا عن استغرابه من حجم الانتقادات الموجهة للاعب بعد أداء غير ناجح في مباراتين فقط.

وأضاف ساويرس أن المشكلة تكمن في طريقة تعامل المجتمع المصري مع النجاح، موضحًا: "لسنا في مصر قادرين على موازنة التقدير، إما أن نضع أحدًا في سابع سماء، أو ندفنه في سابع أرض".

وتابع أن هذا التطرف في التقييم هو ما يفسر الهجوم غير المبرر على صلاح، مشيرًا إلى أن الكثيرين ينسون الإنجازات الكبيرة التي حققها اللاعب لمصر.

كما أكد رجل الأعمال البارز أن الانتقادات المحلية لا تؤثر على مكانة صلاح الدولية، قائلًا: "الناس قد تقول ما تشاء، وتنتقد أو تهاجم كما تشاء، لكن محمد صلاح يظل محمد صلاح في عيون العالم".

وأشار إلى أن اللاعب يحظى بتقدير عالمي ليس فقط لمهاراته الكروية، ولكن أيضًا لأخلاقه الرفيعة وارتباطه بوطنه.

وتابع ساويرس محذرًا من دوافع بعض المنتقدين، مؤكدًا أن "البعض يهاجم صلاح فقط ليشعر أنه أصبح في نفس مكانة النجوم العظماء".

وأضاف أن اللاعب لا يلتفت لهذه الإساءات، معتبرًا أن هذا أحد أسباب استمرار نجاحه وتألقه.