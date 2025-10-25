كتب- عمرو صالح:

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:



الجيزة تطلق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع



أعلنت محافظة الجيزة، عن انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة الهادفة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز جهود الوقاية من الأمراض الوبائية.



وزير الكهرباء من "عيون موسى": 24 مليار جنيه استثمارات القطاع في سيناء



فقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة محولات عيون موسى وتوسعاتها الجديدة، وشهد وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي لعدد من المحولات والخطوط الهوائية؛ لدعم التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية، واطمأن على عمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة، وتابع مستجدات تنفيذ الأعمال في مشروعات توفير الكهرباء لتغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع، لمشروعات التنمية الزراعية في نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.



بعد يوم من افتتاحه للجمهور بروما.. بيع 50 ألف تذكرة بزيادة 10 آلاف عن أول يوم



يشهد معرض "كنوز الفراعنة"، المُقام حالياً بقاعة Scuderie del Quirinale بالعاصمة الإيطالية روما، إقبالًا جماهيريًا واسعًا منذ أن قام سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا بافتتاحه رسمياً قبل يومين، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، وأليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي، د. محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث توافدت آلاف الزائرين الذين اصطفوا في طوابير طويلة منذ الساعات الأولى من الصباح للاستمتاع بروائع الحضارة المصرية القديمة.



الحرارة تنخفض بهذا الموعد.. الأرصاد تكشف طقس ساعات المقبلة



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.



السيسي يستقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني لبحث التعاون المشترك وتعزيز الأمن الإقليمي



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، السيد المشير عاصم منير، رئيس أركان القوات البرية الباكستانية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعامر شوكت، سفير باكستان بالقاهرة، واللواء سيد محمد جواد، رئيس سكرتارية رئيس أركان القوات البرية الباكستانية.



السيسي يوجه بتنظيم احتفالية عالمية لافتتاح المتحف المصري الكبير تعكس مكانة مصر الحضارية



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والسيد محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.



رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في قمة التحالف الدولي للسلطات الدوائية ICMRA في أمستردام



ترأس الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد جمهورية مصر العربية المشارك في القمة السنوية للتحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA)، والمنعقدة بمقر الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) بالعاصمة الهولندية أمستردام، في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ أكتوبر الحاري، بمشاركة رؤساء الهيئات الدوائية من مختلف دول العالم.



وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الوادي الجديد يتفقدون مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية



تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقهما اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، ووفد المحافظين المشارك، مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية شمال مدينة الخارجة، بحضور عددٍ من القيادات التنفيذية والشعبية.



بدء تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي- المصري السعودي ديسمبر 2025



كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم الانتهاء من كل إجراءات اختبارات خط الربط المصري- السعودي قدرة ١٥٠٠ ميجاوات للمرحلة الأولى التي استمرت لأكثر من ١٥ يومًا متواصلة.



"الري" تراقب المياه من السماء.. استخدام طائرات مسيرة لرصد مخالفات الترع



عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة حالة المنظومة المائية، وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، ومناقشة مقترحات التطوير المؤسسي بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة .



رقم قياسي وشهادات ISO.. المتحف المصري الكبير تقنيات ذكية وتشغيل مستدام



أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة في العالم كله، والمقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة.



إرادة الحكومة غائبة.. أول تحرك برلماني بعد واقعة "مسن السويس": قوانين حماية المسنين جاهزة



تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم (10) لسنة 2022)، رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.

