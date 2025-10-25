الطرق والكباري تكشف حقيقة انهيار كوبري فارس وموقف محور كلابشة



أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا نفت فيه ما تم تداوله في عدد من المواقع الإلكترونية بشأن حدوث انهيار جزئي في كوبري فارس نتيجة اصطدام إحدى البواخر بإحدى قواعد الكوبري.



وأكدت الهيئة في بيانها أن الكوبري الذي تم الذي الاصطدام بقاعدته هو كوبري محور كلابشة على النيل.



وشددت على عدم حدوث أي أضرار للكوبري في أي جزء منه نتيجة الاصطدام.



وقد تم تشكيل لجنة فنية تفقدت وعاينت موقع الاصطدام وأفادت بعدم تأثر الكوبري بهذا الاصطدام وأن الكوبري سليم تمامًا من الناحية الفنية بنسبة 100%.

وكانت ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن محافظة أسوان شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم اصطدام باخرة نيلية سياحية بكوبري فارس بمدينة دراو، ما أدى إلى انهيار جزئي في الكوبري وتحطم أجزاء من جسم الباخرة دون وقوع إصابات.

ووقع الحادث أثناء رحلة سياحية ضمن الموسم الشتوي بين الأقصر وأسوان، حيث فقدت الباخرة توازنها أثناء مرورها تحت الكوبري، ما تسبب في اصطدامها بأحد أجزائه الخرسانية.