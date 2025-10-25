حالة الطقس.. تحذير من الأرصاد بشأن الظواهر الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، خاصة قائدي المركبات، بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية الناتج عن تكون الشبورة المائية الكثيفة على عدد من الطرق في ساعات الصباح.

وأوضحت الهيئة، أن الشبورة المائية تتكون على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت الأرصاد أن الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هي الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الشبورة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بتعليمات المرور وتجنب السرعات العالية، واتباع قواعد القيادة الآمنة في أوقات تكوّن الشبورة حفاظًا على سلامة الجميع.

