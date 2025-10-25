أجواء خريفية وسحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 30 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد .

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما توقعت ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وحذرت من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

اقرأ أيضا:

أجواء خريفية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بيان عاجل لوزارة الري بشأن ارتفاع مناسيب المياه بمناطق على مجرى النيل

5 آلاف عام حضارة.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الكبير قبل افتتاحه

الصحة: غلق مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة بـ 3 محافظات