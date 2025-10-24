نقابة الأطباء تقرر إنشاء اللجنة العليا للتطوير المهني والمؤسسي

5 آلاف عام حضارة.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الكبير قبل افتتاحه

كتب - أحمد جمعة:

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعه الأول بعد الانتخابات، وذلك وفقًا للائحة الداخلية المنظمة لعمل النقابة، حيث تم خلال الاجتماع تشكيل هيئة المكتب الجديدة، ومناقشة عدد من المقترحات والموضوعات المهمة التي تستهدف تطوير الأداء النقابي والمهني خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الجلسة، وافق المجلس بالإجماع على المقترح المقدم من الدكتور ياسر حلمي، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر اللجنة العليا للتطوير المهني لمهنة الطب البشري بالمجلس الصحي المصري، بشأن إنشاء لجنة دائمة باسم “اللجنة العليا للتطوير المهني والمؤسسي” بنقابة أطباء مصر.

ويُذكر أن الدكتور ياسر حلمي يشغل عدة مناصب أكاديمية ومهنية مرموقة، فهو أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة الأزهر، ووكيل كلية الدراسات العليا للقطاع الطبي والعملي، ومدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بجامعة الأزهر، ومقرر اللجنة العليا للتطوير المهني لمهنة الطب البشري بالمجلس الصحي المصري، ورئيس تحرير مجلة الأزهر الطبية الدولية (AIMJ)، وعضو هيئة التحرير وممثل مصر في مجلة الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل (ASJ)، كما تم اختياره أستاذًا زائرًا دوليًا لعام 2026 من الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل.

وتهدف اللجنة الجديدة إلى رفع كفاءة التطوير المهني والتدريب الإكلينيكي للأطباء، وتعزيز الجودة والحوكمة المهنية داخل النقابة والقطاع الصحي، فضلًا عن دعم الدور العلمي والبحثي للنقابة بما يتسق مع رسالتها الوطنية والمهنية.

وأوضح الدكتور ياسر حلمي أن اللجنة تُعد مكمّلة وداعمة للجنة التعليم الطبي المستمر القائمة بالنقابة، وليست بديلاً عنها؛ إذ تتولى اللجنة العليا وضع الخطط والسياسات العامة، ومتابعة معايير الجودة والحوكمة، والتخطيط الاستراتيجي للتطوير المهني، بما يحقق التكامل بين اللجنتين ويعزز فعالية المنظومة التدريبية والمهنية للأطباء.

وتشمل اختصاصات اللجنة عدة محاور رئيسية من بينها:

• تفعيل منظومة التطوير المهني المستمر (CPD) للأطباء بالتنسيق مع المجلس الصحي المصري والجامعات.

• ضبط الممارسات المهنية والإعلام الطبي وفق المعايير الأخلاقية والمهنية.

• اقتراح نظام موحد لشهادات التدريب التخصصي (CCST).

• تحديث لوائح وآداب المهنة والتشريعات الصحية ذات الصلة.

• إعداد الأدلة الإكلينيكية الوطنية بالتعاون مع الجهات العلمية المختصة.

• تعزيز التعاون الدولي مع النقابات والهيئات الطبية العالمية.

• إنشاء مجلات علمية محكَّمة تصدر رسميًا عن نقابة أطباء مصر لدعم النشر العلمي والبحث الطبي.

وأشار الدكتور حلمي إلى أن إطلاق “المشروع القومي للمجلات العلمية لنقابة أطباء مصر” يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ الدور العلمي للنقابة، على غرار ما تقوم به الجمعيات الطبية الكبرى مثل JAMA وThe BMJ وCMAJ، موضحًا أن هذه المبادرة ستسهم في رفع مكانة النقابة علميًا ومهنيًا محليًا ودوليًا، وتفتح آفاقًا جديدة للنشر العلمي للأطباء المصريين.

واختتم الدكتور حلمي تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة ستعمل بروح الفريق، وبتكامل مع باقي لجان النقابة، بما يعزز من مكانة الطبيب المصري ويرسخ دور النقابة كبيت خبرة وطني في التعليم الطبي والتطوير المهني والمؤسسي.

وتم تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء على النحو التالي:

• الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي – نقيب الأطباء

• الدكتور جمال عميرة – وكيلاً للنقابة

• الدكتور أبوبكر القاضي – الأمين العام

• الدكتور خالد أمين – الأمين العام المساعد

• الدكتور أيمن سالم – أمين الصندوق

• الدكتور شادي صفوت – أمين الصندوق المساعد

