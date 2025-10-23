هنأ السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، مؤسسة روز اليوسف وجميع العاملين بها بمرور 100 عام على تأسيسها.

وقال السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن مؤسسة روز اليوسف" منذ تأسيسها وهي تعد منارة للوعي واستطاعت أن تخرّج أجيالًا من الكتّاب والمفكرين والمبدعين، وأسست لصحافة الرأي والموقف، وكانت دائمًا في مقدمة الصفوف حين تنادي مصر، وتنحاز للوطن والمواطن.

وقال نقيب السادة الأشراف، إن مؤسسة روز اليوسف تمكّنت من توثيق جميع الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية والاقتصادية بالصور، ما جعلها مرجعية وشاهدة على تاريخ مصر القديم والحديث.

وشدد نقيب السادة الأشراف، على أن مؤسسة روز اليوسف ضربت المثل في الالتزام بالمهنية والمصداقية عبر منصاتها الإعلامية المختلفة، وتحرص دائما على تقديم موضوعات صحفية تتميز بالدقة والشمول وصدق المعلومات، ما جعلها أحد المدارس العريقة في الصحافة المصرية والعربية.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن أمنياته في أن تواصل مؤسسة روز اليوسف مسيرتها الصحفية الرائدة في نشر المعرفة وتوضيح الحقائق وتناول القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

