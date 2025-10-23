شعبة المخابز تكشف عن تأثير تحريك الوقود على أسعار الخبز السياحي

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، أن تأثير زيادة أسعار الوقود والسولار على أسعار الخبز السياحي والفينو سيظل محدودًا، حيث لن تتجاوز نسبة الزيادة 10% إلى 15% حسب موقع المخبز.

وقال فكري، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، إن الزيادة ستكون طفيفة، حيث قد يرتفع سعر الرغيف من 2 جنيه إلى 2.25 جنيه فقط، أي بزيادة لا تتعدى 25 قرشًا.

وأضاف أن المناطق الشعبية مثل شبرا والمطرية ستشهد زيادات أقل، في حدود 10%، بينما قد تصل إلى 15% في المناطق البعيدة مثل التجمعات السكنية بسبب ارتفاع تكاليف النقل وأجور العمال.

وأشار إلى أن بعض المخابز قد تلجأ إلى تقليل وزن الرغيف بمقدار 10 جرامات بدلاً من رفع السعر، لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وتابع فكري أن غالبية المخابز في القاهرة لم ترفع أسعارها بعد، خاصة في مناطق مثل العباسية وعين شمس.

وأكد أن استقرار أسعار الدقيق خلال الأسبوع الماضي ساهم في الحد من أي زيادات كبيرة، مما يعزز استقرار سوق المخابز.

وأشار رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إلى أن الزيادة في أسعار الوقود ستؤثر فقط على الخبز السياحي والفينو بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.