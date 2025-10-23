كتب- عمر صبري:

تصوير- محمد معروف:

احتفلت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بإطلاق النسخة الورقية من كتاب "جراح ومتمرّد: حياة وأعمال مجدي يعقوب الرائدة"، من تأليف سايمون بيرسون وفيونا غورمان، وبمقدمة بقلم ماري آرتشر، بقاعة إيوارت التذكارية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

جاء ذلك بحضور الفنان حسين فهمي والسفير عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والدكتور مصطفى الفقي، والدكتور أحمد غنيم مدير المتحف المصري الكبير والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تتزامن الاحتفالية مع عيد ميلاد البروفيسور السير مجدي يعقوب ال90، وشملت حواراً خاصاً معه يجريه أحمد الغندور، مؤسس ومقدّم البرنامج العلمي الشهير على يوتيوب "الدحيح".

يسرد كتاب "جراح ومتمرّد" الرحلة الاستثنائية للسير مجدي يعقوب، جرّاح القلب المصري الذي غيّر بعلمه وابتكاراته المذهلة عالم جراحة القلب على مستوى العالم. فمن نشأته الأولى في مدينة بلبيس في دلتا النيل، إلى عمله التاريخي في لندن، تحكي السيرة قصة مثابرة وعبقرية علمية ورؤية إنسانية فريدة.

وبالاعتماد على وصول غير مسبوق إلى أرشيف يعقوب وزملائه ومرضاه، يقدم هذا العمل الموثق صورة شاملة عن كيفية ريادته لعمليات زراعة القلب والرئتين في بريطانيا، وتأسيسه أكبر مركز لزراعة القلب في العالم في مستشفى هارفيلد بلندن، واستمرار عطائه في مجاله حتى اليوم من خلال مؤسسة مجدي يعقوب للقلب التي تنقل خدمات جراحة القلب المتقدمة إلى المناطق الأكثر احتياجًا في إفريقيا، مثل مركز أسوان للقلب والمستشفى الجديد الجاري إنشاؤه في القاهرة.

قال توماس وِيلشاير، المدير التنفيذي لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "تفخر دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بكونها الناشر لكتاب "جرّاح ومتمرّد" من تأليف سيمون بيرسون وفيونا غورمان.

وأضاف: "يصدر هذا الكتاب المهم الآن في نسخة ذات غلاف ورقي ميسّرة لجمهور أوسع، احتفاءً بعيد الميلاد التسعين للسير مجدي يعقوب.

يوثّق هذا العمل مسيرته الاستثنائية، ونحن فخورون بالمساهمة في نشر قصته للعالم. فالكتاب لا يسلّط الضوء على إنجازات مسيرة مهنية فريدة فحسب، بل يعكس أيضًا الأثر الإنساني العميق لحياة كُرّست في خدمة العلم والإنسانية والرحمة."

وأضافت ناديا النقيب، رئيسة التحرير والمشرفة على المشروع: يُظهر كتاب "جراح ومتمرّد" الإنسان خلف العناوين، والدافع والشغف اللذين حرّكا السير مجدي يعقوب لتحقيق إنجازاته الرائدة في جراحة القلب والبحث العلمي، فضلًا عن التزامه الدائم بتحسين حياة عدد لا يُحصى من البشر من خلال عمله الخيري.

