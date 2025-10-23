إعلان

قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

06:06 م 23/10/2025

التحالف الوطني للعمل الأهلي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 602 لسنة 2025 بأن يضم إلى عضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، كأعضاء من ذوى الخبرة وذلك للمدة الباقية للمجلس - كلا مِنِ:

١- المهندس محمد زكى السويدى - بدلا من الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى .

٢- السيد محمود الشريف - بدلاً من فاطمة سيد أحمد .

مجلس أمناء التحالف الوطني قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الجريدة الرسمية المهندس محمد زكى السويدى السيد محمود الشريف

