قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني
كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد
06:06 م 23/10/2025
التحالف الوطني للعمل الأهلي
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 602 لسنة 2025 بأن يضم إلى عضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، كأعضاء من ذوى الخبرة وذلك للمدة الباقية للمجلس - كلا مِنِ:
١- المهندس محمد زكى السويدى - بدلا من الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى .
٢- السيد محمود الشريف - بدلاً من فاطمة سيد أحمد .
