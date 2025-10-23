

قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه يتابع عن قرب أزمة إعلان الدكتور محمد محمود مقبل، رئيس قسم الجهاز الهضمي ومناظير مستشفى منشية البكري العام، عزمه الاستقالة من وزارة الصحة.



وكان الدكتور محمد محمود مقبل قد أعلن عزمه الاستقالة من وزارة الصحة، احتجاجًا على ما وصفه بـ"القرارات الإدارية غير المدروسة" التي تسببت في نقص الكوادر الطبية وتهدد بتوقف خدمات القسم الحيوية لمرضى شرق القاهرة، فيما أكدت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة فتح تحقيق إداري للوقوف على ملابسات الواقعة ورفع تقرير إلى وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأوضح "أمين" عبر حسابه على فيسبوك: "متضامن معه إذا تبيَّنت صحة وجهة نظره، ومتضامن معه في أنه لا يُحال طبيب للتحقيق بسبب آرائه في مسائل إدارية هدفها تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام، على أن يتضح كل ذلك بعد معرفة أبعاد الموضوع. سأتواصل معه وسأتضامن معه إن كان ذلك في سبيل إقرار القانون والحق للمرضى والأطباء".



وأضاف: "سأتضامن معه دون قيد أو شرط حينها، رغم أنه لم يتضامن معي في أزمة خاصة بي مع وزير الصحة، وكان مقال تضامنه آنذاك يتضمَّن هجومًا على شخصي ومواقفي، رغم أنني كنت الطرف الأضعف، وكنت في صدد التحقيق معي بسبب مواقف نقابية حقيقية تمس الوضع العام، لا تمس وضع القسم الذي أعمل به، واعتراضًا على سياسات عامة لا سياسات تمس شخصي".



واستكمل: "سأتضامن معه كطبيب يبحث عن حقه، رغم أنه لم يُبدِ تضامنًا كاملًا معي من قبل، رغم أن أزمتي كانت أزمة لطبيب يبحث عن حق زملائه".



