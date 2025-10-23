إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم 250 ألف فدان قمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن إطلاق الموسم الرابع من مبادرة "ازرع"، والتي تهدف إلى دعم وتشجيع زراعة محصول القمح خلال الموسم الزراعي 2025/2026.



تأتي المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري ودعم صغار المزارعين، من خلال تنفيذ برنامج شامل يغطي 16 محافظة تمتد من البحيرة شمالًا حتى أسوان جنوبًا، ويستهدف زراعة نحو 250 ألف فدان من القمح، وقد بدأت بالفعل عمليات توزيع التقاوي المعتمدة على المستفيدين في المحافظات المحددة، تمهيدًا لانطلاق موسم الزراعة الجديد.



وتُنفذ المبادرة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والخبراء من مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة المصرية، الذين يتولون مهام الدعم الفني والإرشاد الحقلي لضمان تحقيق أفضل النتائج الزراعية.



وتشمل مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع حزمة متكاملة من الخدمات والدعم الفني لصغار المزارعين، حيث تم توفير التقاوي المعتمدة المطابقة للخريطة الصنفية المعتمدة من وزارة الزراعة بما يضمن أعلى معدلات الإنتاجية، إلى جانب تنفيذ برامج الدعم الفني الميداني التي يشرف عليها خبراء مركز البحوث الزراعية وأعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة، من خلال المدارس الحقلية والزيارات الميدانية المنتظمة، فضلًا عن إشراف الحملة القومية للقمح ومهندسي الإرشاد الزراعي لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة.



وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مبادرة "ازرع" تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون والشراكة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني، في سبيل دعم أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.



وأشار الوزير، إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم كامل خبراتها العلمية والفنية عبر مركز البحوث الزراعية وهيئاتها المتخصصة ومهندسي الإرشاد الزراعي، لضمان تطبيق الممارسات الزراعية السليمة واستخدام أنسب أصناف التقاوي الملائمة للظروف المناخية في كل منطقة، بما يسهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية الفدان وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح.



وأضاف الوزير، أن التعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية، يعزز من تكامل الجهود الوطنية ويضمن وصول الدعم الفني والتقاوي عالية الجودة إلى صغار المزارعين في مختلف المحافظات المستهدفة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تسهم في تمكين المزارع المصري وتحسين دخله بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.



من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إطلاق مبادرة "ازرع" يأتي في إطار الدور التنموي والتمويلي لوزارة التضامن الاجتماعي، الهادف إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.



وأوضحت الوزيرة، أن تمويل الوزارة للمبادرة يعكس التزام الدولة بدعم مشروعات التنمية المستدامة التي تحقق أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا مباشرًا، مؤكدة أن تمكين المزارعين اقتصاديًا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع منتج ومستقر.



وفي السياق ذاته، صرّح المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بأن هذا التعاون يعكس رؤية التحالف في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطن المصري في إطار من التكامل مع أجهزة الدولة.



وأشار إلى أن مبادرة "ازرع" تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، إذ تستهدف دعم صغار المزارعين بآليات متعددة تشمل الدعم الفني، والتمويل، والإرشاد الزراعي، وبناء القدرات.



وأضاف أن المبادرة تأتي كجزء من رؤية شاملة للتحالف الوطني لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني من القاعدة إلى القمة، مشيرًا إلى أن التحالف يعمل على تكثيف أنشطته في المحافظات المختلفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، عبر برامج عملية تترك أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين.



من جانبه، أوضح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن الهيئة تسعى من خلال تنفيذها لمبادرة "ازرع" للعام الرابع على التوالي إلى تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تشجيع صغار المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وتقديم الدعم الفني المستمر لهم لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.



وأكد أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين مستوى معيشة المزارعين عبر زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل، موضحًا أن استمرار المبادرة للعام الرابع على التوالي يعكس نجاحها في تحقيق نتائج ملموسة في دعم المزارعين والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الاستدامة الزراعية والاقتصادية في الريف المصري.



