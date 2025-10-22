السيسي: مصر شريك جاد وركيزة للاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحل اليوم ضيفًا على مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعد أشهر قليلة من دخول الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي عامها الثاني كي نجني معًا ثمار الالتقاء بتلك العلاقة وندفعها مجددًا نحو الأمان لتحقيق مصالح وطموحات شعوبنا ومواجهة التحديات الجسام التي تواجه العالم بأثره.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف: تكتسب القمة المصرية الأوروبية اليوم أهمية خاصة لأسباب عدة، أولًا لكونها الأولى من نوعها التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع أحد شركائه من جنوب المتوسط أو دول الشرق الأوسط، وثانيًا أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية والتعقيد إقليميًا ودوليًا لتعكس الأولوية التي يمنحها الجانبان المصري والأوروبي لترسيخ شراكتهما الاستراتيجية ولتعظيم استفادة الجانبين من تلك الشراكة، سواء فيما يتعلق بالتشاور والتنسيق حول التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المشتركة على ضفتي المتوسط، أو استكشاف أفاق جديدة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح: العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ليست وليدة اليوم، وتربطهما المصالح المشتركة، فالاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر والداعم الرئيسي لبرامج التنمية المستدامة والتحديث في بلادنا، ومصر بدورها معبر آمن وجسر حيوي لأوروبا يربطها بالعالمين العربي والأفريقي، وشريك جاد يقدر الاعتماد عليه لاستقبال الاستثمارات الأوروبية والإسهام في سلاسل الإنتاج الأوروبية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي الكثير من عوامل عدم الاقتصاد والتوتر.

