سد النهضة| خبير يكشف سبب فتح إثيوبيا للمفيض العلوي

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، سبب فتح الحكومة الإثيوبية لبوابة المفيض العلوي لسد النهضة خلال الساعات الأخيرة.

وقال شراقي في تصريحاته لمصراوي إن إثيوبيا قررت فتح بوابة المفيض العلوي لسد النهضة خلال الفترة الأخيرة نظرا لاستمرار سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية مشيرا إلى أن كمية المياه المتساقطة على السد تصل لـ200 مليون متر مكعب يوميا ومن المرجح أنها ستنخفض إلى 150 ثم 50 متر مكعب خلال الأيام الماضية.

وأوضح شراقي أن كمية المياه المخزنة خلف سد النهضة 64 مليار متر مكعب أي أن البحيرة ممتلئة بشكل كاف ولا تستوعب أي كميات إضافية من المياه.

وأشار شراقي إلى أن كافة كميات المياه التي تسقط من المفيض العلوي لسد في طريقها للسودان ومصر، مؤكدا على أن بحيرة السد العالي على أتم الإستعداد في أي وقت لاستقبال المياه.

