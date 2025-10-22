مدبولي: الكل كان عارف إن الحكومة هتحرك أسعار البنزين في أكتوبر

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تداعيات قرار الحكومة بتحريك أسعار المحروقات خلال الأيام الماضية.

وقال مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء إن قرار تحريك أسعار المحروقات الذي بدأ تنفيذه خلال الأيام الماضية جاء لتحقيق التوازن لبيع أسعار الوقود للمستهلك، مضيفا: "قولنا من فترة إن شهر أكتوبر 2025 سيشهد الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات والمجتمع كان عارف إن ده هيحصل".

وعن سعر الوقود في مصر مقارنة بالسعر العالمي قال مدبولي: "سعر الوقود في مصر مش مرتبط بس بخام برنت لكن بسعر الإنتاج في البلد والقروض ودي ليها معادلة كبير جدا".

وأشار مدبولي إلى أن هيئة البترول تحملت الكثير من الأعباء المادية خلال الفترة الماضي، مشيرا إلى تحريك السعر جاء للمحافظة على مواردها وقال: "هيئة البترول تحملت أعباء مالية كبيرة بسبب عدم تحريك السعر بخام برنت فكان لازم نحرك الأسعار عشان الشركة تقدر تتوسع في مشروعاتها والمستثمرين الأجانب يقدروا يمارسوا نشاطهم".

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف تراجع معدلات التضخم لـ8% بحلول منتصف 2026.

