قال سعيد لحوتي، المرشح لعضوية مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بدائرة أبو المطامير، إن أبو المطامير ليست الوحيدة التي تعاني مشكلات، لأنها موجودة في كل مكان، مضيفًا: "أنا لفيت على الناس وشُفت مشكلاتهم في كل مكان، حتى النوبارية التي نقول عنها مركز يوجد به كل الخدمات، إلا أن توابعها من القرى ناقصة خدمات كثيرة، والوادي نفس القصة، وامبارح كنت في الوادي وشُفت مشكلات الناس".

التعليم أبرز الأولويات

وأوضح لحوتي، في حواره مع "الطريق إلى البرلمان" المذاع عبر "مصراوي"، أنه في ما يخص التعليم، مبدئيًّا نحتاج ما لا يقل عن 100 مدرسة في الدائرة، والمدارس الحالية لا تستوعب الكثافة، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات كثيرة، ولا توجد مدارس ثانوية قادرة على استيعاب الجميع، والمدارس بعيدة والطلاب يضطرون لاستخدام المواصلات، وأولياء الأمور كثير منهم لا يستطيع دفع ثمن المواصلات، وماعنديش مواصلات حكومية.

وأضاف المرشح لعضوية مجلس النواب: "إن توفير 100 مدرسة جديدة سيكون خطوة كبيرة لحل مشكلة الكثافات، ومن ضمن هذه المدارس نحتاج إلى مدارس نوعية.. لدينا مدرسة واحدة يابانية فقط، لماذا لا نعمل مدارس دولية حكومية مثل APS بمصاريف أقل من المدارس اليابانية، وتعمل على تخريج الطلاب بفكر متطور؟! لماذا لا تكون لدينا في البحيرة مدارس دولية حكومية؟!".

وأشار لحوتي إلى ضرورة تطوير التعليم، قائلاً: "نحتاج إلى حلم إنشاء مدرسة APS وأخرى يابانية، لماذا لا يكون عندي 3 أو 4 مدارس يابانية؟ هذا سيعطي تطويرًا مختلفًا؟ ولماذا لا نخصص مدرسة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (AI)؟".

وأكد المرشح لعضوية مجلس النواب أنه يواجه مشكلات كبيرة في العمالة بالمدارس، حيث يقوم أولياء الأمور بتوفير العمالة ودفع التكاليف، مضيفًا: "لماذا لا تكون هناك شركة خدمات توفر العمالة وتشارك فيها الحكومة بنسبة 50% وأولياء الأمور 50%؟".

وأوضح لحوتي أنه لا توجد تعيينات منذ 12 سنة، والمدارس بحاجة إلى أن تكون نظيفة، حتى الإعدادي والثانوي، فالطالب يجب أن يرى بيئة جيدة فقط، فلا يوجد عمال بالقدر الكافي، ولا نظافة، وأولياء الأمور يتحملون التكاليف.

وأضاف المرشح لعضوية مجلس النواب: "على سبيل المثال، مدير مدرسة اتصل بي قبل ساعتين، وقال الكهرباء قطعت عندهم بسبب شحن الكارت. هذا أمر ظاهر ويمكن حله بسهولة، فلو كل مدرسة بها 200 طالب وكل ولي أمر دفع 5 جنيهات، سنوفر هذا الشهر، كما أن العجز في الإداريين موجود أيضًا، ولا توجد تعيينات، ولكن أرى أنه يمكن حلها بنفس المنطق: لا نترك الوضع كما هو، بل نقدم حلولًا جديدة."

