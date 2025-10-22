اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (4/33/2025) الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025.

وينص القرار على تحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المقرر تنفيذها لفئتي متوسطي ومحدودي الدخل، وذلك عن سعر البيع الذي تم طرحه للمواطنين في الإعلان السابق والإعلان الجديد المزمع طرحه، وفقًا لموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (51) بتاريخ 23 يوليو 2025.

وتشمل المشروعات وحدات لمتوسطي الدخل بمساحة 120 مترًا مربعًا في مدينتي الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وجمصة بمحافظة الدقهلية، إلى جانب وحدات لمحدودي الدخل بمساحات 90 و75 مترًا مربعًا في محافظات الغردقة، جمصة، المنيا، الداخلة، الخارجة، دمياط، مرسى مطروح، ومركز الدلنجات بالبحيرة، إضافة إلى منطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد.

ويأتي القرار دعمًا لاستمرار تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وضمان استقرار الأسعار للمستفيدين، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.