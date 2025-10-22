وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة دعم مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر"، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

ويُنفذ المشروع لصالح مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ليستفيد منه عدد من المحافظات تشمل القاهرة، والجيزة، والغربية، والإسكندرية، على مدار سبع سنوات.

ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الحديثة، من خلال إنشاء نظام تدريبي فعّال ومستدام يُعزز جودة التدريب ويلبي متطلبات سوق العمل. كما يتضمن تصميم وتحديث مناهج ومواد تدريبية قائمة على الكفاءة تتماشى مع التطورات في صناعة السيارات الخضراء، إلى جانب بناء قدرات المديرين والمدربين عبر برامج تدريبية متخصصة.

ويشمل المشروع كذلك توفير معدات ومرافق تدريب حديثة تتيح للمتدربين تطبيق المهارات عمليًا وفق أحدث الممارسات الصناعية، فضلًا عن إرساء نظام تعاون مستدام بين مراكز التدريب والشركاء الصناعيين لضمان مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات الصناعة المستقبلية.