مجلس الوزراء يبحث تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين للوظائف

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، مقترحًا مقدمًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تخصيص جلسة مسائية لأداء الاختبارات المقررة للمتقدمين لشغل الوظائف العامة، للراغبين في ذلك، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطوير منظومة المسابقات المركزية والتيسير على المتقدمين.

ويأتي هذا المقترح في ضوء ملاحظات الجهاز حول تأخر بعض المتقدمين عن المواعيد المحددة لأداء الاختبارات، لا سيما القادمين من المحافظات البعيدة، بهدف إتاحة فرص إضافية أمام الجميع، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين بالجهاز الإداري للدولة.