"الشيوخ" ينتهي من تلقي رغبات الانضمام إلى اللجان النوعية

كتب- نشأت علي:

انتهى مجلس الشيوخ من تلقى طلبات عضوية اللجان النوعية، بناء على دعوة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، في الجلسة الافتتاحية، السبت الماضي، لأعضاء المجلس بشأن تقديم الطلبات في موعد غايته يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية يوم الأحد المقبل؛ حيث من المقرر أن يعقد المجلس جلسة عامة لإعلان تشكيل اللجان بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم في عضوية لجان المجلس، ثم تتم دعوة اللجان لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها لانتخاب رئيس ووكيلَين وأمين سر لكل لجنة، ثم يعقد المجلس جلسة أخرى لإعلان نتائج انتخابات اللجان بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وتنص المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

وكان المجلس قد عقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وشهدت أداء اليمين، وانتخاب مكتب المجلس المكون من رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، وتكون مدتهم طوال مدة الفصل التشريعي المقررة بـ5 سنوات، حيث فاز المستشار عصام الدين فريد برئاسة مجلس الشيوخ، وفاز اللواء أحمد العوضي بمنصب الوكيل الأول للمجلس، والمستشار فارس سعد فام حنضل بمنصب الوكيل الثاني.