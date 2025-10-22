وزير الصحة يجدد تكليف "هالة مصطفى" مديرًا للأشعة بالوزارة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا بتجديد تكليف الدكتورة هالة مصطفى، مديرًا للإدارة العامة للأشعة بإدارة الشؤون العلاجية بالوزارة.



ونص القرار على "تجديد ندب الدكتورة هالة مصطفى، كبير أخصائيين طب بشري للعمل بالإدارة العامة للأشعة بالإدارة المركزية للشؤون العلاجية، مع استمرار تكليفها بتسيير أعمال الإدارة حتى 29 أكتوبر 2029، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة".