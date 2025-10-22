بين تأييد ورفض.. تباين آراء أديب ولميس وعيسى وجمال مبارك بشأن دعم غزة

شهدت الساحة الإعلامية خلال الساعات الأخيرة نقاشًا واسعًا عقب دعوة الرئيس السيسي، الشعب المصري إلى المساهمة في جهود إعمار قطاع غزة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة.



خلال الندوة، دعا الرئيس السيسي، المواطنين إلى أن يكونوا جزءًا من جهود إعادة الإعمار، تعبيرًا عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين.



وكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدولة لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين.



هذه الدعوة لاقت تفاعلًا واسعًا من الإعلاميين وبعض السياسيين، حيث أشاد الإعلامي عمرو أديب بقرار الرئيس، واعتبره انعكاسًا للدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.



وقال أديب خلال برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر" إن الخطوة تُعد تجسيدًا للدور المصري التاريخي والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.



ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لمنتقدي الفكرة بسبب الأوضاع الاقتصادية، قائلاً: "هذه هي الظروف، مش بمزاجك، يجب أن تساند غزة، وتعمل على إعمارها وتجمع التبرعات سياسيًا ووطنيًا وإسلاميًا وإنسانيًا ومصريًا؛ لأن غزة في رقبتك إلى يوم الدين".



وأشار إلى عمق الروابط بين مصر وغزة، قائلاً: "يا جماعة، قطاع غزة ده كان مصري، عندما كنا نذهب إلى غزة كانت البضائع كلها من مصر، والبنزين الذي كان يُهرب في جراكن على الحدود مصري، والأكل مصري، وأغلب العائلات هناك عندها امتداد مصري".



وتحدث"أديب" عن التناقضات التي يلاحظها على مواقع التواصل الاجتماعي: "ألاقى ناس كاتبة منشورات على فيسبوك: فين مناصرة غزة؟، أنت مين فيهم؟ أهو رئيس الدولة بيقول لك إحنا بنجمع تبرعات لغزة".



في المقابل انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، حديث عمرو أديب، عبر تدوينة على حسابه بموقع "X" قائلًا: "حلوة حكاية التبرع لغزة مش بمزاجك دي في رقبتك ليوم الدين، طيب ما تتبرع أنت بمزاجك غزة وأهلها على رؤوسنا".



وتساءل علاء مبارك عن الضمانات قائلًا: "أين الضمان أن ما حدث من قبل لن يتكرر من عمليات حماس رد عليها العدو بضرب غزة وتدمير البنية التحتية وهدم المباني والمنازل وقتل المدنيين، فتطلب حماس سرعة جمع الأموال لإعادة إعمار القطاع!".



وتابع نجل الرئيس الأسبق: "سيناريو شاهدناه أكثر من مرة على مدار سنوات، فكم من المليارات جمعتها حماس وتم إهدارها بحجة إعادة إعمار غزة؟".



ودعا علاء مبارك، قادة حماس إلى أن يكونوا القدوة، قائلاً: "لماذا لا تبدأ هذه المرة قيادات حماس الذين يملكون ثروات ضخمة وأغنياء ورجال أعمال فلسطينيين بالتبرع من أموالهم التي جمعوها على مدار سنوات لإعادة إعمار القطاع؟، ليكونوا قدوة ويضربوا المثل للجميع في حب غزة".



وختم حديثه قائلًا: "في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ووجود حالات كثيرة في مصر تحتاج لمساعدات فيجب أن تكون التبرعات والمساعدات المصرية لمصر، وأن تكون الأولوية في العطاء للمحتاجين من أهلنا داخل البلد".



على النقيض من موقف علاء مبارك؛ عبرت الإعلامية لميس الحديدي عن دعمها الكامل للمبادرة، مؤكدة أن مساعدة غزة واجب أخلاقي وإنساني.



وقالت لميس الحديدي، خلال برنامج الصورة عبر قناة النهار: "حين يكون أخوك في أزمة هل تتركه؟ ألا تشاركه لقمتك؟ هذه هي مصر أم الدنيا، وهذه شيم الكرام والشعب المصري كريم على مدار التاريخ".



وأضافت: "صحيح إحنا في أزمة اقتصادية وعندنا تحديات، لكن لازم نساعد إخواتنا علشان ربنا يكرمنا، هذا واجبنا".



وتابعت: "إسرائيل مانعة دخول الدواجن واللحوم الحية، عاوزاهم ياكلوا معلبات بس ويموتوا.. هل نترك أهل غزة يموتوا؟ لازم نقف معاهم ونسندهم".



واختتمت رسالتها قائلة: "هذه شيمة الكرام وشيمة الشعب المصري، طول عمرنا أهل الإغاثة، وأرجو أن يستمر هذا الشعور، هذه مصر الكبيرة، هذه مصر الداعمة، وهي أم الأمة العربية وأكبر دولة فيها.. يجب أن ننظر إلى المحتاجين ونساعدهم لعل الله يُكرمنا".



على جانب آخر، أثار الإعلامي إبراهيم عيسى موجة من الجدل بعد تصريحه بأنه لن يتبرع لغزة، إذ قال في فيديو عبر يوتيوب إن هذا الموقف لا يعني التقليل من حب المصريين للقضية الفلسطينية.



وأوضح "عيسى"، أن التبرعات لغزة هي واجب مفروض ومنحة، معتبرًا أن إعمار القطاع يسهم في استقرار أمن مصر، لكن سمعة التبرع لغزة سمعة في منتهى السوء، حسب قوله.



وقال إبراهيم عيسى: "الأموال التي جُمعت سابقًا تم سرقتها من قبل اللصوص الذين قسموا الملايين على بعضهم، وهذه حقيقة مؤكدة وموثقة ومعلنة".



وتساءل عن ضمانات وصول هذه الأموال فعلًا إلى إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن دخل المواطن المصري أقل بكثير من دخل المواطن الغزاوي.