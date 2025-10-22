وزير الإنتاج الحربي: نسعى لتحقيق أقصى معدلات الجودة وجذب الاستثمارات

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة المكون المحلي بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد القومي، إلى جانب التطوير الشامل لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة لرفع مستوى الجودة وجذب المزيد من الاستثمارات والارتقاء بالعمالة.

وبحسب بيان، قال الوزير إن وزارة الإنتاج الحربي تمثل ركيزة صناعية أساسية لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، كما تسهم من خلال فائض طاقاتها الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية تخدم المواطنين وتدعم تنفيذ المشروعات القومية الحيوية.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الوزير إلى شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والالتزام بتوقيتات العمل.

وتفقد الوزير خلال الجولة ورشة التشغيلات الحديدية ومصنع الجلفنة على الساخن، متابعًا مراحل التصنيع العسكري والمدني، حيث تنتج الشركة العديد من المعدات العسكرية مثل الهاونات والقواذف الصاروخية وتجهيزات كباري الاقتحام، إلى جانب منتجات مدنية تشمل معدات الميكنة الزراعية، وتجهيزات عربات النقل، وعدادات الكهرباء والمياه الذكية، وقطع غيار الماكينات العملاقة، وجميعها تُصنع وفق أحدث تكنولوجيات الإنتاج ومعايير الجودة العالمية.

واستمع الوزير محمد صلاح إلى عرض من المهندس محمد أحمد العصفوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومعدلات الإنتاج، ومستوى الأداء خلال الفترة الماضية، كما التقى بعدد من العاملين واستمع إلى مقترحاتهم ومطالبهم.

وحث الوزير العاملين على مواصلة الجهد والإنتاج، مشددًا على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للحفاظ على خطوط الإنتاج وإطالة عمرها الافتراضي، إلى جانب ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني بأعلى كفاءة ودقة.

وأشار الوزير إلى أن شركة حلوان للآلات والمعدات تعد من الشركات الرائدة في مصر والشرق الأوسط في إنتاج آلات الورش من المخارط والمكاشط والفرائز والمثاقيب والتروس بمختلف أنواعها، وقد نجحت مؤخرًا بالتعاون مع شركة "إيتامكو" الهندية في تجميع سيارة "كيوت" لصالح شركة غبور بإجمالي 911 سيارة.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

اقرأ أيضاً:

سحب منخفضة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا

نقابة العلاج الطبيعي تُحذر من مزاولة "الميزوثيرابي".. وتتوعد المخالفين بإجراءات صارمة