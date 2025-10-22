شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الإدارية 33 18

6 أكتوبر 32 18

بنهــــا 32 19

دمنهور 30 18

وادي النطرون 32 19

كفر الشيخ 31 20

المنصورة 31 19

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 32 18

طنطا 31 18

دمياط 28 21

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 33 18

السويس 32 19

العريش 32 17

رفح 31 18

رأس سدر 34 19

نخل 30 15

كاترين 25 11

الطور 30 19

طابا 31 16

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 32 19

العلمين 32 18

مطروح 31 19

السلوم 28 19

سيوة 32 16

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 22

سفاجا 34 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 31 25

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 30 25

الفيوم 33 19

بني سويف 33 18

المنيا 33 16

أسيوط 34 17

سوهاج 36 20

قنا 37 22

الأقصر 38 21

أسوان 39 23

الوادي الجديد 37 18

أبوسمبل 38 22