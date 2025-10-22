متحدث الوزراء: جهود مكثفة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالأسواق

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على التزام الحكومة بضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، مشيرًا إلى تشديدات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهذا الخصوص.

وقال الحمصاني في مداخلة لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، إن رئيس الوزراء شدد على أهمية توافر السلع في الأسواق بكميات كافية، مع التأكيد على ضرورة عدم وجود أي زيادات "غير مبررة" في أسعار المنتجات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل "جهودًا كبيرة" لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، موضحًا أن هناك مجموعة من الإجراءات الرقابية المتخذة لضبط الأسواق، حيث يتم متابعة الأسعار بشكل دوري ومستمر لضمان عدم حدوث أي تلاعب.

وأكد الحمصاني أن الهدف هو الحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين توافر السلع وجودتها وبين أسعارها، بما يصب في مصلحة المواطنين.

اقرأ أيضاً:

تحذير من الشبورة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل

تعمل ايه لو عداد الكهرباء اتسرق؟.. 4 خطوات لتركيب بدل فاقد

بعد اختيارهم رسميا.. تعرف على اختصاصات هيئة مكتب مجلس الشيوخ