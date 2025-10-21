كوكب الأبجدية يصاحب مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية- صور

كتب- محمد شاكر:

يقام حاليا معرض كوكب الأبجدية للفنان يسرى المملوك وذلك بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 25 أكتوبر، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 الذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

يضم المعرض 50 عملاً متنوعا تتناول الحروف العربية بخطوطها الكلاسيكية منها الثلث، الكوفى بأنواعه المتعددة، الديوانى الفارسى وغيرها، وأخرى تمزج بين جماليات الحرف وثراء التكوين التشكيلى، حيث يستلهم المملوك فى أعماله آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأشعاراً وأمثالاً مأثورة، إلى جانب تكوينات بصرية مبتكرة من الحروف والكلمات بتقنيات مختلفة تجمع الأصالة والمعاصرة وتكشف عن جماليات الحرف العربى بوصفه أحد رموز الهوية.

ومن أبرز الأعمال بالمعرض لوحة كل فى فلك يسبحون، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم منفذة باسلوب الحفر على الخشب، نحت للفظ الجلالة منفذ بخامات الحجر الأبيض والزجاج والموزاييك، إلى جانب أعمال أخرى منها بورتريه بالألوان الزيتية لكوكب الشرق أم كلثوم، والعمل المركب "انعكاسات حروفية بخامات متعددة.

جدير بالذكر أن الفنان يسري المملوك تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم التصوير – جامعة الإسكندرية عام 1982، وكان أول الجمهورية في دبلوم التخصص في الخط والتذهيب عام 1083، كما تسلم من رئيس باكستان الأسبق درع المعرض الدولي لفن الخط بلاهور عام 1999.

انتُدب للتدريس بكل من كلية الفنون الجميلة – حيث وضع منهج الخط العربي بها – وكلية التربية النوعية بالإسكندرية لعدة سنوات، وأقام 20 معرضاً خاصاً وشارك في أكثر من 190 معرضاً جماعياً داخل مصر وخارجها، نال تكريماً من دولة الإمارات العربية المتحدة، واختير عضواً بلجنة اختيار أعمال ملتقى الشارقة الدولي للخط عام 2022، كما شارك في بينالي أورورا الدولي بالسويد عام 2023، وله مساهمات متميزة في مجالات البحث والمحاضرات وورش العمل الفنية في العديد من الدول، رُشح لنيل جائزة الدولة للتفوق في الفنون لعام 2023 من قِبل أتيليه الإسكندرية (جماعة الفنانين والكتّاب)، تقديراً لعطائه وإبداعه المستمر في مجال الفنون التشكيلية والخط العربي.